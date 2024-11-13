Депутат ГД Лантратова предложила создать единую систему ученических организаций

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В России предложили создать единую систему ученических организаций на базе школ. Соответствующее обращение направила депутат Госдумы Яна Лантратова на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, передает RT.

По мнению Лантратовой, сейчас появилась необходимость создания подобной системы, которая бы отвечала за воспитательную и дисциплинарную работу среди учащихся.

В рамках предложенного проекта будут создаваться ученические организации и советы школ, деятельность которых будет направлена на поддержку школьников. Подобные объединения депутат предлагает наделить такими функциями, как контроль дисциплины или, например, борьба с распространением табачной и алкогольной продукции среди школьников.

"Цель данной инициативы – формирование условий для социальной и патриотической активности учащихся, где они смогут не только реализовывать свои амбиции, но и активно участвовать в поддержании порядка и профилактики деструктивной деятельности молодого поколения", – рассказала депутат.

Ранее Лантратова выступила за ежегодные выплаты для учащихся школ, колледжей и вузов. Как отмечается в проекте, затраты на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения как правило составляют значительную часть семейного бюджета. В связи с этим предлагается установить ежегодную выплату в размере 25 550 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет (для детей-инвалидов – до 23 лет), обучающимися по основным образовательным программам.