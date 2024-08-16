Депутат ГД Колунов предложил ввести в школах спортивную форму в цветах триколора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В российских школах могут ввести единую спортивную форму с использованием цветов триколора. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, нужно унифицировать форму для уроков физкультуры.

"Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов: белого, синего, красного. Это цвета нашего флага", – приводит слова Колунова РИА Новости.

Он подчеркнул, что на футболках или майках обязательно присутствие герба РФ. По мнению депутата, это поможет уравнять всех учеников и внесет патриотические черты.

Колунов также добавил, что в скором времени направит соответствующее предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

Депутат ГД Виталий Милонов ранее предложил ввести единую школьную форму в стиле императорской России и СССР. Он также обратился к министру просвещения с просьбой оценить идею о разработке такой формы.

Парламентарий напомнил, что внешний облик учеников всегда стремился к воспитанию лучших качеств у детей.

При этом при выборе школьной формы важно учитывать качество ткани и актуальность фасона. Стилист Мария Шеди отметила, что вещи также должны визуально нравиться самому ребенку, ведь одежда – это один из способов самовыражения.