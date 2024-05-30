Более 2 млн раз выпускники посмотрели результаты ГИА на mos.ru в этом учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За этот учебный год выпускники московских школ уже более двух миллионов раз посмотрели результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) на mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Все экзамены распределены по категориям: ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому языку и тренировочные мероприятия. Внутри каждой из категорий существует своя система показателей оценки. Так, данные о пробном ЕГЭ в декабре представлены в виде процента выполнения, а итоги апрельских контрольных работ – в виде тестовых баллов.

Председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук указала, что посмотреть свои результаты экзаменов школьники могут даже с телефона, нужна лишь регистрация на mos.ru. При подаче заявления на ГИА также автоматически подключается подписка на уведомления об итогах экзаменов, которые будут поступать на почту и в виде push-уведомлений. Это помогает сделать период экзаменов более комфортным и освобождает детям дополнительное время для учебы и подготовки, добавила она.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что предоставление сведений об итогах экзаменов – одна из первых услуг города. С 2012 года москвичи обратились к ней свыше 46 миллионов раз.

Кроме того, результаты пробных и итоговых экзаменов опубликованы в сервисе "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе". Дополнительно в цифровом портфолио дети могут получить подборку вузов и специальностей, рекомендованных для поступления.

Ранее сообщалось, что московские выпускники уже сдали ЕГЭ по русскому языку. В экзамене приняли участие более 69 тысяч человек, из которых 67 тысяч – выпускники 2024 года. Результаты ЕГЭ будут известны не позднее 14 июня.