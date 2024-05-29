Анастасия Ракова поздравила московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Дети из Москвы взяли более 1,3 тысячи призовых мест по результатам Всероссийской олимпиады школьников, получив около половины всех наград. Об этом сообщила пресс-служба комплекса социального развития столицы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Эти победы открывают двери в лучшие вузы страны, и многие из вас уже в этом году поступят в университеты. Я очень надеюсь, что и там вы сохраните целеустремленность и азарт и добьетесь еще многих успехов", – отметила заммэра.

При этом в общей сложности в олимпиаде в Москве приняли участие более 470 тысяч человек.

В столице проводился финал по семи предметам: французскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам, а также искусству (МХК), астрономии и технологии. Соревнования были организованы в ведущих московских вузах, а практический тур олимпиады по технологии состоялся на площадках школ и колледжей города.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады участвовали школьники из 277 образовательных организаций Москвы. Это число равно половине от общего количества школ города.

По результатам олимпиады столичные школьники получили 260 дипломов победителей и 1 071 диплом призеров. Так, в общей сложности ученикам школ Москвы вручили 1 331 диплом. Завоевать награду сумели 1 223 учащихся из 204 образовательных организаций города.

Ранее Ракова рассказала, что более 4,5 тысячи школьников Москвы сдали демонстрационный экзамен в Московском дворце пионеров. В этом году победителями и призерами стали более 500 детей. Заммэра также отметила, что все положительные результаты данного экзамена будут учитываться как индивидуальное достижение в приемных комиссиях 19 ведущих вузов Москвы.