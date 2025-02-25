Рособрнадзор разработал инструкцию для осуществляющих допуск участников ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для лиц, которые осуществляют допуск участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов (ППЭ). Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Вместе с тем Рособрнадзор решил ввести рекомендации по настройке металлоискателей и рамок, а также проработать форму акта об удалении участников из ППЭ.

"Более подробно прописаны все вещи, чтобы не возникало двоечтений", – цитирует Музаева ТАСС.

В этом году досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период ЕГЭ пройдет 23 мая, 3 и 4 июля будут днями пересдач.

Ранее стало известно, что чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников может начать работать в досрочный период сдачи ЕГЭ. С его помощью участники экзамена и их родители смогут больше не искать "правды в соцсетях".

Минпросвещения России также внесло изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования. В результате учебные программы были синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ. По всем предметам был заявлен перечень элементов, который проверяется на государственных экзаменах.

