Столичные выпускники начали писать тренировочные работы перед ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные выпускники начали писать тренировочные работы перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ), который в этом году планируют сдать более 71 тысячи школьников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в первой половине учебного года выпускники изучают основные предметы, а во второй половине переходят к практическим занятиям, которые занимают не менее 40% учебного времени.

Программа подготовки к экзаменам стартовала в школах Москвы три года назад. Испытания, расписание написания которых составлено с учетом выбранных учениками дисциплин, будут проходить до 19 апреля.

"Тренировочные работы в формате ЕГЭ проводятся по тем предметам, которые ученики выбирают для сдачи. В течение года столичные школьники могут написать их дважды, сейчас ребята финально проверят свои знания перед экзаменами", – добавили в ведомстве.

Выпускники будут выполнять тренировочные работы по 11 предметам. Они смогут оценить свой уровень знаний как по обязательным предметам – русскому языку и математике (базовый или профильный уровни), так и по выбранным дисциплинам – физике, биологии, истории, химии, английскому языку, литературе, географии, информатике и обществознанию.

Тем временем досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта. Вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период написания экзаменов в этом году пройдет 23 мая, а 3 и 4 июля будут днями пересдач.

Между тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что во время проведения ЕГЭ к процессу контроля сдачи необходимо привлекать представителей родительских комитетов и уполномоченных по правам ребенка. Кроме того, он подчеркнул важность активного сотрудничества с местными органами правопорядка и энергетическими компаниями для предотвращения возможных инцидентов во время экзаменов.

Музаев также уточнил, что в феврале на сдачу ЕГЭ зарегистрировались свыше 716 тысяч человек. Из них более 641 тысячи – это выпускники текущего года.