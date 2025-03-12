Рособрнадзор сообщил об отсутствии жалоб на нехватку времени для сдачи ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отведенного на ЕГЭ времени для выполнения заданий по профильной математике и физике достаточно для успешной сдачи экзамена, в Рособрнадзор не поступали жалобы на нехватку времени для проведения расчетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее зампред Госдумы Владислав Даванков и замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева обратились к Рособрнадзору с предложением увеличить время на сдачу ЕГЭ.

По мнению парламентариев, выпускникам не хватает отведенного времени. Они сочли целесообразным увеличить продолжительность экзаменов по предметам, требующим сложных расчетов, до 4,5–5 часов.

В Рособрнадзоре пояснили, что анализ профессионально-экспертного сообщества и разработчиков контрольных измерительных материалов, а также результаты ЕГЭ участников на протяжении многих лет показывают, что отведенного времени для выполнения заданий достаточно.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, успешность выполнения заданий по профильной математике, физике и другим предметам, требующим расчетов, определяется уровнем подготовки выпускника. Те, кто успешно освоил программы, справляются с задачами за отведенное на ЕГЭ время.

"Увеличение времени никак не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, требующих сложных расчетов", – резюмировали в Рособрнадзоре.

В данный момент продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, биологии, информатике, литературе составляет 3 часа 55 минут.

Между тем обществознание снова заняло лидирующую позицию в рейтинге популярных предметов ЕГЭ по выбору. Его выбрали 42% участников. На втором месте информатика (21%), на третьем – биология (19,8%). В настоящий момент на сдачу ЕГЭ в 2025 году зарегистрировались свыше 716 тысяч человек, отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.