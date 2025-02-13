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13 февраля, 13:30

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Практикумы по подготовке к сдаче ЕГЭ стартовали в Москве

Практикумы по подготовке к сдаче ЕГЭ стартовали в Москве

В школах Москвы стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ

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В столичных школах начались практикумы по подготовке к ЕГЭ, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, выпускники уже освоили большую часть учебной программы и теперь могут сосредоточиться на предметах, необходимых для поступления в вузы.

Практикумы делятся на три уровня: базовый, продвинутый и высокий. Занятия ведут учителя, чьи выпускники каждый год демонстрируют высокие результаты на госэкзамене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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