Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

Москва организует выездные школы реставрации в регионах, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в них смогут участвовать студенты, которые учатся на архитекторов и реставраторов. Обучение будет проходить на объектах культурного наследия, в музеях, церквях и монастырях. Молодые специалисты научатся обследовать памятники, восстанавливать интерьеры, реставрировать скульптуры и живопись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.