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Новости

01 февраля, 14:15

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Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Собянин: в усадьбе Кузьминки за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры

Собянин: мобильному приложению "Метро Москвы" исполнилось 8 лет

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Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

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Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

Москва организует выездные школы реставрации в регионах, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в них смогут участвовать студенты, которые учатся на архитекторов и реставраторов. Обучение будет проходить на объектах культурного наследия, в музеях, церквях и монастырях. Молодые специалисты научатся обследовать памятники, восстанавливать интерьеры, реставрировать скульптуры и живопись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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