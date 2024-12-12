Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о возвращении исторического облика сталинским высоткам в Москве, которые являются одними из самых узнаваемых в городе.



Мэр напомнил, что всего в столице находятся семь сталинских высоток, каждая из которых является объектом культурного наследия. Однако ремонтные работы, по его словам, пока планируются лишь в трех из них.



Так, уже приведены в порядок жилые корпуса сталинской высотки на площади Красных Ворот в рамках программы капремонта жилого фонда. Специалистам удалось расчистить лепной декор и восстановить утраченные элементы, а также сделать деревянные поручни на балконах и воссоздать окна с латунной фурнитурой.

Кроме того, реставраторы смогли вернуть зданию первоначальный цвет. Также были организованы работы по стилобату, а по архивным материалам удалось восстановить светильники 50-х годов на фасадах и в проездных арках.

В следующем году, как утверждает мэр, специалисты окончат работы в подъездах, где сохранился лепной декор, метлахская плитка и металлические ограждающие решетки.



Не обойдут стороной ремонтные работы главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Изначально будет обновлен вид звезды, украшающей высотку на 50-метровом шпиле. Ее будут приводить в порядок без демонтажа. Таким образом, специалисты будут вынуждены работать на высоте более 230 метров.

Новый этап реставрации затронет здание МИД. Реставраторы расчистят фасады его центральной части и двух 16-этажных пристроек, а также отремонтируют кровлю, обновят облицовку цоколя и вернут исторический вид окнам и дверям. В правой пристройке, по словам Собянина, специалисты уделят внимание интерьерам.

Кроме того, в рамках капитального ремонта в Москве отремонтируют 42 дома с эркерами. Они представляют собой выступающую из плоскости фасада часть помещения, часто остекленную. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы.

