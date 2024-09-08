Почти 30 домов с медальонами капитально отремонтируют в Москве в 2024 году

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве планируют отремонтировать 28 домов с медальонами в текущем году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Речь идет о зданиях, на которых присутствуют круглое или овальное украшение с изображением или орнаментом.

Одним из таких объектов стал восьмиэтажный дом № 6 на улице Можайский Вал 1954 года постройки. Здесь восстановили фасады, обновили систему центрального отопления и привели в порядок подъезды. Здание украшено лепниной и различными декоративными элементами.

В работе специалисты использовали современные материалы. Рустованную часть нижних этажей выделили бежевым цветом, а верхние приобрели оттенок слоновой кости. Для декоративных элементов использовали песочно-желтую краску. Вход в здание и водосточную систему обновили.

Работы в рамках капремонта близятся к завершению в пятиэтажном доме № 11а в проезде Аэропорта, который также возвели в 1954 году. Специалисты отремонтировали фасад с медальонами, подвал и кирпичный дымоход, а также откосы и отливы. Проектом была предусмотрена установка новой водосточной системы. Элементы декора здания тоже обновили – восстановили и окрасили в белый оттенок.

С начала года специалисты комплекса горхозяйства капитально отремонтировали около 400 фасадов жилых домов в столице. Всего на текущий год запланировано обновление 900 фасадов.

При ремонте фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, используется полимерцементная смесь на армирующих сетках. Так как срок службы фасада, отремонтированного по такой технологии, составляет не менее 30 лет.

