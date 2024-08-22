Жилой дом 1917 года постройки отремонтируют в районе Лефортово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Капитальный ремонт проведут в многоквартирном жилом доме 1917 года постройки в районе Лефортово. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова.

Здание находится по адресу Таможенный проезд, дом 1/9.

"Проект предусматривает комплекс ремонтных и отделочных работ", – отметил Щербаков.

Специалисты расчистят фасад здания от старой штукатурки, а также выровняют и покрасят все стены. Также будут приведены в порядок облицовка цоколя, откосы, металлические конструкции входных групп и крылец, обрамления козырьков.

Помимо этого, на объекте восстановят надстройки выхода на крышу, заменят оконные блоки на лестничных клетках, кровлю, отливы, а также двери на чердак, в подъезды, подвал, электрощитовую и мусоросборные камеры.

Ремонт коснется в том числе балконов и лоджий, которые очистят и покрасят, заменят гидроизоляцию, облицовку полов, стяжку и декоративные экраны.

Капремонт исторического дома представляется сложной и кропотливой работой, отметил глава управления реализации проектных решений Фонда капитального ремонта Москвы Олег Дегтев. Он подчеркнул, что специалистам необходимо сохранить первозданную красоту объекта.

"Мы разработали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы, как визуальные, так и конструктивные. Подобрали качественные отечественные материалы и технологии, которые максимально подходят для ремонта этого старинного дома", – рассказал Дегтев.

Около 500 лифтов заменили в столичных жилых домах в рамках программы капитального ремонта. За все время ее реализации специалисты уже обновили более 45,2 тысячи лифтов.

В Москве также стартовал ремонт здания Ленинградского вокзала. Его планируют интегрировать в систему столичного транспорта. Поезда дальнего следования и электрички продолжают прибывать на платформы вокзала, но маршруты прохода к ним изменились.