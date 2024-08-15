Около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы в рамках программы капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Около 500 лифтов заменили в столичных жилых домах в рамках программы капитального ремонта. За все время ее реализации специалисты уже обновили более 45,2 тысячи лифтов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего – в Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах", – отметил заммэра Петр Бирюков.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов специалисты держат на особом контроле, поскольку они являются оборудованием повышенной опасности, требующим регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются после 25 срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, а если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно. При замене используется оборудование, произведенное в Москве и области.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы также капитально отремонтировали около 400 фасадов жилых домов в столице с начала 2024 года. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания.

