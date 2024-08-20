Дарья Борисова обсудила идею реконструкции кинотеатра "Ленинград" с жителями района Сокол

Фото: Агентство "Москва"/Анжелика Федотова

Директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова встретилась с жителями района Сокол. Они обсудили, как продвигается сбор подписей по ее инициативе о реконструкции кинотеатра "Ленинград" и превращению его в музей Первой мировой войны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я вижу в этом проекте не только сохранение нашего культурного наследия, но и возможность создать новое пространство для образования и творческого вдохновения. Музей станет местом, где мы сможем вспоминать и изучать нашу историю", – отметила Борисова.

Так, много людей пришло выразить свою поддержку проекту. Собрались активисты, местные жители, а также чиновники и представители организаций сферы культуры.

"В марте 2011 года кинотеатр был закрыт на ремонт и более не открывался. При этом он стоит в самом сердце района Сокол. Такую ситуацию надо менять к лучшему", – отметила глава муниципального округа Сокол Светлана Ковалева.

Присутствующие не только интересовались тем, когда начнется реконструкция, но и предлагали свои идеи по будущим экспозициям в новом музее, то, какие полезные мероприятия лучше в нем проводить, что будет наиболее востребовано у публики.

"Хотелось бы выразить благодарность Дарье Олеговне и ее команде за их гражданскую позицию. Уверена, каждый неравнодушный житель района готов оказать всестороннюю помощь", – сказала присутствовавшая на встрече жительница района Екатерина Корнилова.

Жильцам окрестных домов настолько понравилась идея, что многие из них выразили желание лично поучаствовать в преображении заброшенного кинотеатра. Борисова заверила присутствующих, что их предложения и пожелания в дальнейшем будут обязательно учтены.

В Москве также отремонтируют памятный знак "Звезда" в столичном районе Вешняки к 80-летию Великой Победы. Каждый год возле мемориала проводят мероприятия в память героев Великой Отечественной войны. Этот знак создали сами ветераны в 2005 году, с тех пор капитальный ремонт монумента ни разу не проводился.

На общественных обсуждениях вместе с жителями также решили, что нужно не только отремонтировать сам памятный знак, но и благоустроить территорию вокруг него, чтобы он полностью соответствовал современному облику парка.

