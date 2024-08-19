Светлана Акулова: памятник Защитникам Москвы сохранят в Хорошёво-Мнёвниках

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Инженер-эколог, директор Московского зоопарка Светлана Акулова, представители ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" и жители района Хорошёво-Мнёвники обсудили ход строительства транспортной развязки, сроки благоустройства Карамышевской набережной и перенос туда памятника Защитникам Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас памятник Защитникам Москвы находится в труднодоступном месте, где довольно сложно организовать какие-либо памятные мероприятия. Поэтому возникла идея перенести его на территорию благоустроенной набережной, где жители смогут к нему подходить без препятствий", – сказала Акулова.

Представители ГКУ "УДМС" рассказали, что памятник перенесут с 3-го Силикатного проезда, где в годы Великой Отечественной войны проходил последний Карамышевский рубеж обороны Москвы. На этом рубеже бойцы 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии в 1941–1942 годах защищали подступы к Центральному аэродрому на Ходынском поле. Акулова также уточнила у строителей сроки работ.

"По словам представителей ГКУ "УДМС", основные работы планируется завершить в IV квартале 2025 года. То есть примерно через полтора года. Надеюсь, что все работы будут проведены в срок: уверена, новая набережная не только станет прекрасным местом для отдыха и досуга жителей района, но и поможет сохранить память о важнейших событиях истории нашей страны", – отметила Акулова.

Сейчас на месте пустыря в Хорошёво-Мнёвниках ведется строительство многоуровневой транспортной развязки. Строительные работы начались в 2023 году. Дорога свяжет Шелепихинскую и Карамышевскую набережные, на прилегающем участке территории запланированы комплексное благоустройство и пешеходная зона.

Акулова ранее обсудила с жителями Хорошёво-Мнёвников благоустройство площадки для выгула собак. Встреча прошла в формате круглого стола, рассматривались варианты модернизации площадки.

Жители обратили внимание на необходимость проектирования площадки, которая будет подходить всем породам собак. Акулова согласилась, что это требование должно войти в основу проекта будущей площадки.

