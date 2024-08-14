Акулова обсудила с жителями Хорошёво-Мнёвников благоустройство площадки для выгула собак

Фото: vk.com/svetlanaakulova1

Инженер-эколог, эксперт по созданию комфортной городской среды для животных, директор Московского зоопарка Светлана Акулова встретилась с жителями района Хорошёво-Мнёвники для обсуждения возможных вариантов благоустройства площадки для выгула собак на Карамышевской набережной. Об этом она сообщила Агентству "Москва".

"Качественные места для выгула – залог здоровья и счастливой жизни наших собак. Физическая активность – это способ контроля массы тела питомца. Ожирение – фактор многих серьезных заболеваний, а мы все хотим, чтобы наши любимые собаки прожили как можно дольше. Правильная двигательная активность обеспечивает собаке не только контроль массы тела, но и здоровье опорно-двигательной системы, особенно суставов, пищеварительной и мочевыделительной систем. Не менее важны и психологическое здоровье собаки, социализация питомцев, их настроение – на все это качество прогулок влияет прямо и очень сильно", – рассказала Акулова.

Первая встреча по вопросу благоустройства площадки для выгула собак на Карамышевской набережной прошла в начале июля 2024 года, где обсуждались возможные варианты обновления площадки. Теперь на встрече, которая прошла в формате круглого стола, уже рассматривались конкретные варианты модернизации данной площадки. Жители Хорошёво-Мнёвников обратили внимание на необходимость проектирования площадки, которая будет подходить всем породам собак. Акулова согласилась, что это требование должно войти в основу проекта будущей площадки.

"Конечно, ее нужно спроектировать таким образом, чтобы она подходила для собак и больших, и малых пород, чтобы никто никому не мешал и собаки получали максимум пользы для своего здоровья, а их владельцам было комфортно", – отметила Акулова.

По итогам встречи был составлен документ с перечнем всех требований к будущей площадке. Следующим этапом будет разработка проекта обновления площадки на Карамышевской набережной.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное площадкам для прогулок с собаками. На выбор голосующим представили 26 современных площадок для выгула и дрессировки домашних питомцев, которые построили в прошлом году по программе "Мой район" в рамках проекта "Питомцы в Москве".

