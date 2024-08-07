Новое голосование в "Активном гражданине" посвятили проекту "Питомцы в Москве"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное площадкам для прогулок с собаками, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

На выбор голосующим представили 26 современных площадок для выгула и дрессировки домашних питомцев, которые построили в прошлом году по программе "Мой район" в рамках проекта "Питомцы в Москве". Так, семь пространств появилось в ВАО, пять – ЮАО, а также в СВАО, ЮВАО, САО, ТиНАО, СЗАО, ЮЗАО и ЦАО. Их площадь составляет от 3,75 до 133 соток.

"При их проектировании учитывались пожелания горожан и рекомендации кинологов. Участники опроса увидят, как территории выглядели до благоустройства, и оценят новую инфраструктуру", – передает слова вице-мэра портал мэра и правительства Москвы.

Самая крупная из площадок расположилась на Кольской улице в Бабушкинском районе. Она включила в себя парк, в котором проводятся выставочные и кинологические мероприятия, с трибунами, учебными и тренерскими помещениями, а также различными снарядами для занятий с животными.

Кроме того, в 2023-м она была удостоена Российской национальной премии в номинации "Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального назначения".

Ранее москвичей пригласили 10 августа в парк "Ходынское поле" на выставку кошек "Мурчим домой!". Гости смогут не только посмотреть на животных, но и узнать их историю спасения. Все коты стерилизованы, привиты, чипированы и имеют ветпаспорт.

Также гостей мероприятия ждут благотворительный маркет, консультации зоопсихолога и ветеринарного врача, зона сбора помощи для приютов и лотерея. Выставка состоится с 12 до 19 часов, вход свободный.

