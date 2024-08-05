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05 августа, 18:23

Город

Выставка кошек "Мурчим домой!" пройдет в Москве 10 августа

Фото: vk.com/murchim_domoi

Выставка кошек "Мурчим домой!" пройдет в Москве 10 августа в парке "Ходынское поле", сообщает телеграм-канал фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Все "хвостатые" участники выставки стерилизованы, привиты, чипированы и имеют ветпаспорт. По данным организаторов, у каждой кошки есть своя история спасения, разный окрас, характер и степень пушистости.

Также гостей мероприятия ждут благотворительный маркет, консультации зоопсихолога и ветеринарного врача, зона сбора помощи для приютов и лотерея. Выставка состоится с 12 до 19 часов, вход свободный.

Ранее депутаты ГД призвали Минцифры РФ создать раздел для владельцев домашних животных на портале государственных услуг. По их словам, он мог бы включать список территорий с площадками для выгула домашних животных и услуги по записи в ветеринарные клиники.

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Сюжет: Лето в Москве
животныегородфестивали
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