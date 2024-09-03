Дома с круглыми окнами отремонтировали в Москве по программе капремонта

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице капитальный ремонт прошел в 71 жилом доме, которые украшены необычными круглыми оконными блоками и старинными элементами на парадных фасадах. О завершении работ рассказали в телеграм-канале комитета городского хозяйства.

Среди таких зданий – дом на Новопесчаной улице, 14, на парадном фасаде которого располагается слуховое окно. Оно находится по центру фигурного атика. Помимо этого окна, есть и блоки, которые расположены над подъездами, со стороны двора.

На Ленинском проспекте, 7, специалисты провели ремонтные работы окон разной формы, а также над декоративными элементами – портиками, межэтажными поясами и пилястрами.

Кроме того, капремонт прошел и в Карманицком переулке, где луковые перемычки украшают овальные окна. Помимо ступенчатого карниза, оригинальности зданию придают окна скругленной формы. Они обрамлены замковыми камнями и располагаются на парадном фасаде на верхнем этаже.

Капительный ремонт в жилых домах с редкими окнами прошел по региональной программе. Большинство домов, которые попали под ремонтные работы, имеют богатую историю, а за их строительство отвечали именитые архитекторы. Ремонт осложнялся сложным рельефом фасадов и старыми декоративными элементами, реставрировать которые необходимо с особым вниманием. Сотрудники ведомства провели чистку фасадов и укреплением трещин перед основными этапами ремонта.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали около 400 фасадов жилых домов в столице с начала 2024 года.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, всего на текущий год запланировано обновление 900 фасадов в рамках региональной программы капитального ремонта.

