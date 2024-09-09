Специалисты отремонтируют 100 жилых домов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве по капремонту и программе обновления столичного жилого фонда специалисты приведут в порядок 100 домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Специально для восстановительных работ подготавливают индивидуальные проекты и используют современные отечественные материалы и технологии.

Так, в 2024 году специалисты Фонда капитального ремонта обновят 81 дом в стиле неоклассики. Один из них расположен на Чистопрудном бульваре. Трехэтажный многоквартирный жилой дом был построен до 1917 года по индивидуальному проекту архитектора И. А. Германа.

Стены дома уже очистили от старой штукатурки. Также специалисты отремонтировали кирпичную кладку и обработали поверхности от грибка. Декоративные элементы (сухарики) на фасаде восстановят, а сам фасад заново оштукатурят и покрасят.

Еще 12 жилых домов столицы обновят в стиле модерн. К примеру, здание на Малой Бронной улице. Шестиэтажный многоквартирный жилой дом с чердаком и подвалом был построен в 1914 году.

В Москве также отремонтируют семь домов, построенных в стиле эклектики. Среди них здание, расположенное по улице Климашкина. Пятиэтажный жилой дом возведен в 1928 году по индивидуальному проекту. Здесь ремонтные работы уже завершаются.

Кроме того, в 2024 году специалисты планируют обновить 28 домов с медальонами. Речь идет о зданиях, на которых присутствуют круглое или овальное украшение с изображением или орнаментом.

Между тем в Москве с начала года отремонтировано уже около 400 фасадов жилых домов. Всего на текущий год запланировано обновление 900 фасадов в рамках региональной программы капитального ремонта.

Первый этап работ включает в себя исправление геометрии панелей. На втором специалисты заполняют герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуют и окрашивают в два слоя.