Москва получила более 60 наград в сфере цифровизации в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В течение прошлого года столичные организации и проекты в сфере информационных технологий были удостоены более 60 премий в своей области. Москва занимает ведущие позиции в России и мире в области внедрения цифровых технологий, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В Москве особое внимание уделяется проектам, основанным на искусственном интеллекте (ИИ). Внедренные технологии приносят пользу как жителям города, так и представителям бизнес-сообщества, помогая решать различные задачи.

"Среди лауреатов престижных премий в 2024-м – цифровые решения в области предпринимательства, медицины, креативных индустрий, транспорта, туризма и культурно-исторического наследия", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

В 2024 году Москва была отмечена Всемирной премией за инновации в области устойчивого развития городов и сообществ. Это произошло благодаря внедрению передовых технологий, включая цифровые. Премия была присуждена за вклад в достижение целей устойчивого развития ООН, направленных на улучшение качества жизни людей.

Также второй год подряд столица лидирует среди городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Международные специалисты отмечают высокий уровень доступности городских услуг для населения и активное внедрение инноваций в различных сферах.

Инициированный Сергеем Собяниным проект "Лидеры цифровой трансформации" победил в номинации "Государственно-частное партнерство" премии Global Innovation & Tech Excellence Awards. Проект направлен на решение задач города, регионов и делового сообщества, создавая новые рабочие места и повышая квалификацию IТ-специалистов.

Сразу два IТ-решения получили международную премию BRICS Solutions Awards. Это – проект "Цифровой двойник Москвы" и платформа "МосМедИИ". Последняя предоставляет доступ к сервисам ИИ на основе компьютерного зрения для всех медицинских организаций России.

Жюри XVI Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить" отметило три проекта, включая киноплатформу "Москино" и проект "МетаВДНХ".

Кроме того, Москва получила сертификат ООН за развитие технологий умного города в рамках инициативы "Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов". Эксперты оценивали 90 показателей, от экономики и окружающей среды до общества и культуры. Особое внимание было уделено факту, что 98,9% территории столицы с высокоскоростным интернетом.

Также 15 проектов правительства Москвы получили престижную премию Рунета. Среди них – мобильное приложение "Мой id", Московский инновационный кластер и особая экономическая зона "Технополис "Москва" и другие.

В рамках национальной премии "Приоритет: цифра-2024" были отмечены два проекта: выставка, посвященная 30-летию Рунета, и проект "AR-технологии: воссозданные объекты в мобильном приложении "Узнай Москву".

Столица получила главный приз Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город" в специальной категории "ИИ – человеку". А премия Digital Leaders присудила награду онлайн-платформе Московского инновационного кластера i.moscow. На ней можно найти помощь, инвесторов и места для проверки своих идей.

Между тем в столице подвели итоги национального проекта "Производительность труда". Участники, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты в вопросах повышения эффективности работы и внедрения инструментов бережливых технологий, стали победителями премии "Лидер нацпроекта "Производительность труда".

Звание финалистов и победителей премии получили предприятия, которые представляют различные отрасли. Все эти организации продемонстрировали высокие результаты по таким показателям, как время протекания процессов, выработка, экономический эффект и обучение сотрудников инструментам бережливых технологий.

