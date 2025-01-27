Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали. Его проекты были созданы с 1930-х по 1950-е годы, от первых самостоятельных до участия в разработке генплана Москвы и послевоенного восстановления. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Так, в рамках программы капремонта был отремонтирован один из первых проектов Ловейко в столице. Дом сотрудников Инжкоопстроя Наркомата легкой промышленности по адресу Котельническая набережная, дом 25.

В 2023 году специалисты восстановили фасад и подъезды, а также обновили инженерные системы в здании, при этом сохранив его первоначальный вид. Во время ремонта были промыты поверхности дома и отреставрирован штукатурный слой.

Кроме того, были проведены работы по восстановлению балконов, специалисты воссоздали элементы декора, среди которых более 200 балясин, лепные украшения и плитка на балконных ограждениях.

Также провели обновление цоколя, выполненного из керамогранита, и входных групп и водосточных труб. Завершением ремонта стала покраска здания в его исторический цвет.

В том же году капремонт был проведен в доме 2/1 на на Краснопресненской набережной. Для здания 1954 года сотрудниками Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект. В ходе ремонтных работ специалисты обновили фасад, кровлю, инженерные системы и подвалы.

Фасад здания был очищен от загрязнений, штукатурный слой на стенах арочных проездов восстановлен. Кирпичная кладка и декоративные элементы также были приведены в порядок. Также были отремонтированы балконы и входные группы.

На проспекте Мира расположен ансамбль из трех жилых домов (дома 118, 120 и 122), созданный авторским коллективом под руководством Ловейко. В 2024 году подошел к концу капремонт дома 118, где были обновлены фасад, подвал и система водоотведения.

Помимо этого, специалисты отреставрировали лепной декор и архитектурные элементы, установили стеклопакеты, после чего окрасили здание.

В доме 120, построенном в 1955 году, окрасили нижние четыре этажа, а верхние, которые выполнены из керамических блоков, были обработаны водоотталкивающим составом.

В процессе реставрации специалисты восстановили пинакли, капители, балюстрады, стены арочных галерей и межэтажные пояса. Кроме того, в здании заменили водосточные трубы и установлены новые оконные блоки.

В доме 122 капремонт завершился в 2023 году. За время работ специалисты восстановили швы и ликвидировали повреждения кладки, отреставрировали штукатурный руст, отремонтировали балконы, заменили стеклопакеты. Здание также окрасили в его исторический цвет.

Между тем специалисты комплекса отремонтировали уже более 200 столичных домов в стиле советского неоклассицизма. В прошлом году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда в порядок был приведен дом на Беговой улице. Специалисты восстановили фасад семиэтажного здания, возведенного в 1940 году. Причем для возвращения исторического облика дому был разработан уникальный проект.