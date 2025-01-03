Три здания в стиле эклектики капитально отремонтированы в Москве за 2024 год

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Три исторических здания в стиле эклектики капитально отремонтированы в Москве за 2024 год, пишет портал мэра и правительства города со ссылкой на департамент капремонта.

Одно из них находится по адресу: Трехпрудный переулок, дом 6. Это шестиэтажный дом с ризалитами и фронтонами, его возвели в 1925 году. Рабочие отремонтировали крышу, починили фасад и привели в порядок архитектурные элементы.



В прошлом году был обновлен дом 5 по улице Климашкина, пятиэтажку с балюстрадами и эркерами возвели еще в 1928 году. Кроме обновления фасада здесь заменили часть инженерных систем, а также привели в порядок входные группы сооружения.



Последним домом является шестиэтажное сооружение в Яковоапостольском переулке (дом 15). Фасады здания, возведенные в 1913 году, выполнены из кирпича и украшены керамической плиткой. Здесь рабочие промыли и почистили плитку и остальные элементы стен дома, а потом починили кладку и выкрасили часть фасада в белый цвет.



В целом за 2024 год в столице отреставрировали 157 объектов, рассказывал Сергей Собянин. В общей сложности с 2011 года в Москве было отреставрировано свыше 2,3 тысячи зданий и памятников, обновлена четвертая часть объектов культурного наследия города.

