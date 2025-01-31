В Москве построили половину дороги между Южным Бутово и Калужским шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве построили уже половину дороги между Южным Бутово и Калужским шоссе. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дорога протянется от Калужского шоссе до участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с заходом в деревню Бачурино. По словам вице-мэра, дорога в основном пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. Также строятся подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов.

"Уже более чем наполовину выполнена укладка дорожного полотна, на некоторых отрезках готово асфальтовое покрытие. Общая готовность объекта составляет 48%. Ввести трассу в эксплуатацию планируется осенью 2025 года", – сказал Ефимов.

Сейчас там ведутся работы по устройству инженерных коммуникаций, расширению проезжей части и переустройству тротуаров, а также строительство локального очистного сооружения. Кроме того, там проведут установку наружного освещения, светофоров и шумозащитных экранов у жилой застройки.

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина, улучшится транспортная связь Коммунарки с районом Южное Бутово, будет обеспечен удобный выезд на Калужское шоссе жителям новых жилых кварталов. Общая протяженность дорог в рамках проекта трассы составит 7,2 километра.

Между тем движение на всем четвертом участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет открыто в 2025 году, рассказал ранее Ефимов. Он оценил общую готовность проекта в 60% и отметил, что рабочие в рамках второго этапа стройки возводят участок от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

Продолжается проектирование участков проспекта Куприна, улицы Александры Монаховой, Проектируемого проезда № 816 и Бартеневской улицы.