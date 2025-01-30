В Минтрансе заявили, что ВСМ Москва – Петербург будет построена в срок

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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург идет по графику, и дорога будет возведена в обговоренный срок, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с Владимиром Путиным.

"Очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург", – заявил глава ведомства.

Он также напомнил, что возглавляет проектный офис по поручению российского правительства.

Ранее Путин призвал работать по проекту ВСМ в обозначенные сроки. Президент потребовал довести проект до конца.

Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется начать в середине 2025 года. Работы начнутся после утверждения проектной документации. Первый участок ВСМ должен быть уже построен к 2026–2027 годам. Первым будет возведен участок Москва – Тверь.

Ввод в эксплуатацию поездов ожидается с 1 апреля 2028 года. Полностью запустить магистраль также планируется в 2028 году. Цена билета на поезда ВСМ на начало старта движения составит 8 905 рублей. Эта сумма оказалась на тысячу рублей ниже, чем ранее прогнозировали в правительстве.