01 января, 17:58Транспорт
Путин поручил принять решения по реализации проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Документ опубликован на сайте Кремля.
"<…> с учетом ранее данных поручений обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, в том числе в части, касающейся предоставления мер государственной поддержки российским производителям высокоскоростного подвижного состава и финансирования данного проекта", – говорится в документе.
Ранее президент призвал работать по проекту ВСМ в обозначенные сроки. Он потребовал довести проект до конца.
Между тем приступить к строительству основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется в середине 2025 года. Строительные работы начнутся после утверждения проектной документации.
Цена билета на поезда ВСМ на начало старта движения составит 8 905 рублей. Эта сумма оказалась на тысячу рублей ниже, чем ранее прогнозировали в правительстве.
Проектирование основного участка ВСМ Москва – Петербург закончится в июле 2025-го