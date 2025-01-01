Путин поручил принять решения по реализации проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург

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Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Документ опубликован на сайте Кремля.

"<…> с учетом ранее данных поручений обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, в том числе в части, касающейся предоставления мер государственной поддержки российским производителям высокоскоростного подвижного состава и финансирования данного проекта", – говорится в документе.

Ранее президент призвал работать по проекту ВСМ в обозначенные сроки. Он потребовал довести проект до конца.

Между тем приступить к строительству основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется в середине 2025 года. Строительные работы начнутся после утверждения проектной документации.

Цена билета на поезда ВСМ на начало старта движения составит 8 905 рублей. Эта сумма оказалась на тысячу рублей ниже, чем ранее прогнозировали в правительстве.