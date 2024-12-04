Собянин: ВСМ сократит время поездки из Москвы в Санкт-Петербург вдвое

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Количество пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом увеличится в 4–5 раз после строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом заявил Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

Мэр назвал это естественным, так как Московская и Петербургская агломерации включают в себя около 40 миллионов жителей. Кроме того, отметил Собянин, в два раза уменьшится время на дорогу от Москвы до Петербурга.

"За счет этого как раз развиваются главнейшие экономики мира – и китайская, и американская, и даже европейская – когда за счет транспорта, скоростных железных дорог, скоростного сообщения они сближаются, и это дает синергию и по мобильности трудовых ресурсов, туристов, услуг, обмена опытом. То есть экономика как бы начинает совместно работать, двигать друг друга вперед", – пояснил Собянин.

Первый участок ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят к 2026–2027 годам, сообщал ранее первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. По его словам, участок Москва – Тверь возведут первым. В данный момент идет активное строительство выходов ВСМ из столицы.

Между тем ввод в эксплуатацию поездов на ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается с 1 апреля 2028 года. Полностью запустить магистраль также планируется в 2028 году.