Минтранс РФ: первый участок ВСМ Москва – Петербург будет готов в 2026–2027 году

Фото: РИА Новости/компания "Скоростные магистрали"

Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируют построить к 2026–2027 году. Об этом заявил первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов на полях ВЭФ.

По словам политика, участок Москва – Тверь будет реализован первым.

"У нас привязано к срокам производства и испытаниям подвижного состава. Но этот участок на год-полтора-два раньше, чем вся ВСМ. То есть он у нас в 2026–2027 году должен завершиться", – цитирует Иванова РИА Новости.

Первый замминистра транспорт РФ также добавил, что сейчас идет активное строительство выходов ВСМ из Москвы.

Строительство ВСМ-1 предполагает формирование инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов. При этом при строительстве специалисты будут использовать отечественные технологии и оборудование.

Общую стоимость работ в Минфине оценили в 1,8 триллиона рублей. Магистраль позволит сократить время в пути между крупнейшими городами РФ до 2 часов 15 минут.

Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году. Ожидается, что интервал движения поездов по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 15 минут.