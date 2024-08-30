Макет головного вагона поезда для ВСМ представили в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Макет головного вагона поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург представили на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", передает пресс-служба РЖД.

Одними из первых его осмотрели зампред правительства РФ Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и Сергей Собянин.

"Высокоскоростное движение – это не просто шаг в развитии транспорта, это огромный прыжок в будущее! Такой большой проект может быть реализован только благодаря усилиям мощных игроков, заинтересованных в том, чтобы получить результат", – отметил Белозеров.

Как пояснили в компании, к разработке и производству вагона были привлечены свыше 100 отечественных предприятий, среди которых научно-исследовательские институты, отраслевые научные центры, а также ведущие российские конструкторские бюро и заводы.

Российские компании также станут основными производителями всех систем и компонентов, благодаря чему, по словам Белозерова, у нового поезда для ВСМ будет высокий уровень локализации. Он также подчеркнул, что разработка идет в полном соответствии с графиком. В первом квартале 2026-го планируется утверждение конструкторской документации, после чего сразу стартует изготовление первого образца.

"Мы прислушаемся к пожеланиям тех, кто увидит этот экземпляр поезда, точно еще что-то поменяем для того, чтобы стало удобнее", – уточнил глава РЖД.

Отечественные технологии и оборудование также будут использоваться и при строительстве ВСМ-1. Возведение магистрали сформирует инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов.

При этом интервал движения поездов по Высокоскоростной железнодорожной магистрали составит 15 минут. Это произойдет, когда удастся выйти на запланированные в проекте объемы расписания.