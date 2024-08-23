Терминалы ВСМ-1 будут интегрированы в обновленные московские городские вокзалы

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Терминалы первого маршрута Высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) будут интегрированы в транспортную инфраструктуру столицы, включая обновленные московские городские вокзалы. Об этом заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Соответствующий проект интеграции уже разрабатывается представителями Москомархитектуры вместе с экспертами Института Генплана Москвы. Одной из главных задач разработчиками поставлено выполнить высокую связанность районов, а также организовать удобные подходы и подъезды к станциям.

"В будущем инфраструктурный резерв Московской железной дороги может позволить модернизировать всю систему пригородных поездов, в том числе и Московских центральных диаметров", – сказала Княжевская.

Горожане смогут проехать 43 километра от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала за 14 минут. На последнем остановочном пункте они смогут пересесть на пригородные поезда, МЦД-2, МЦД-4, а также Сокольническую и Кольцевую линии метрополитена. Станции проектируют так, чтобы они были максимально комфортными для пассажиров, отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В совокупности на всех четырех московских вокзалах ВСМ-1 можно будет пересесть на 14 станций метро и МЦД, а также на наземный городской транспорт", – отметил он и напомнил, что в административных границах города возведут четыре остановки ВСМ-1.

Кроме двух вышеуказанных, это станции Рижская и Петровско-Разумовская. На них можно будет пересесть на МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, а также на МЦД-1, МЦД-3, Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро соответственно.

"ВСМ-1 пройдет по специализированным отдельным путям. Они будут использоваться только для высокоскоростных поездов, это позволит снизить нагрузку на существующую железнодорожную инфраструктуру", – заключил первый замдиректора Института Генплана Игорь Бахирев.

Интервал движения поездов по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 15 минут. Это произойдет, когда удастся выйти на объемы расписания, запланированные в проекте. Поэтому жители двух городов смогут путешествовать быстрее почти в два раза.

