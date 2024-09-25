Цена билета на поезда ВСМ Москва – Петербург составит 8 905 рублей

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Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года ожидается в 8 905 рублей, заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев в ходе заседания ГД.

Он выступал с докладом по поводу внесения изменений в Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в РФ" и статьи Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ (о высокоскоростном железнодорожном транспорте)".

Первый участок ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется построить к 2026–2027 годам, сообщал ранее первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. По его словам, участок Москва – Тверь возведут первым. В данный момент идет активное строительство выходов ВСМ из столицы, добавил он.

Полностью запустить магистраль планируется в 2028 году. Ожидается, что интервал движения поездов по ВСМ составит 15 минут.