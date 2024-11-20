Поезда на ВСМ запустят 1 апреля 2028 года

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Ввод в эксплуатацию поездов на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург ожидается с 1 апреля 2028 года, следует из данных на сайте концессионера трассы "ВСМ Две столицы".

Полностью запустить магистраль также планируется в 2028 году.

Первый участок ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят к 2026–2027 годам, сообщал ранее первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. По его словам, участок Москва – Тверь возведут первым. В данный момент идет активное строительство выходов ВСМ из столицы, добавил он.

Ожидается, что интервал движения поездов по ВСМ составит 15 минут. При этом цена на поезда между столицей и Петербургом на начало старта движения ожидается в 8 905 рублей.