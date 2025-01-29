Четвертый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе откроется в 2025 году

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Движение на всем четвертом участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет открыто в 2025 году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он оценил общую готовность проекта в 60% и отметил, что рабочие в рамках второго этапа стройки возводят участок от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

"На этом отрезке появятся три надземных и один подземный пешеходный переход. Параллельно со строительством четвертого участка магистрали ведется проектирование прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 километра и 120-метрового путепровода", – подчеркнул Ефимов.

Продолжается проектирование участков проспекта Куприна, улицы Александры Монаховой, Проектируемого проезда № 816 и Бартеневской улицы.

Четвертый участок трассы предполагает реконструкцию и строительство 28 километров дорог, включая три путепровода (два из которых уже возведены), три надземных пешеходных перехода и три подземных. Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе позволит соединить станцию метро "Новомосковская" и улицу Поляны.

"В активной фазе строительства находится и финальный, пятый участок магистрали. Он протянется от улицы Поляны до Варшавского шоссе и будет иметь выход на Расторгуевское шоссе", – сказал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Строители возводят сваи подпорных стен и опор путепровода на Варшавском шоссе, а также строят эстакаду в районе улицы Поляны и выносят инженерные коммуникации. Полный ввод пятого участка позволит создать транспортную связь с Московским скоростным диаметром (МСД), что разгрузит Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД. Кроме того, улучшится транспортная доступность районов Южное и Северное Бутово.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 2024 год дорожный каркас Москвы вырос более чем на 100 километров, а на карте города появились 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а также 15 пешеходных переходов. Всего с 2011 по 2024 год было построено 1 460 километров дорог, что составляет 25% от существующей улично-дорожной сети.

