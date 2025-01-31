Сергей Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Концепцию реконструкции здания Большого Московского государственного цирка Сергей Собянин представил в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что здание цирка на проспекте Вернадского будет состоять из центрального здания в виде шатра и вытянутого корпуса. Объекты общей площадью 80 тысяч квадратных метров соединят переходом. Также после реконструкции вместимость зала составит пять тысяч мест для зрителей.

"Важно также, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку", – уточнил Собянин.

В конкурсе на создание архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Большого Московского государственного цирка победил проект, который позволил создать объект циркового искусства с общественными зонами, пространством для выставок и отдыха, напомнил мэр.

Между тем в усадьбе Кузьминки, самой большой по числу культурного наследия в столице, за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры.

В рамках восстановления специалисты приведут в порядок центральные и главные строения усадьбы. В настоящее время реставраторы работают с 19 объектами, в том числе с восточным и западным флигелем Главного дома.