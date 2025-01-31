31 января, 14:48Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Концепцию реконструкции здания Большого Московского государственного цирка Сергей Собянин представил в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что здание цирка на проспекте Вернадского будет состоять из центрального здания в виде шатра и вытянутого корпуса. Объекты общей площадью 80 тысяч квадратных метров соединят переходом. Также после реконструкции вместимость зала составит пять тысяч мест для зрителей.
"Важно также, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку", – уточнил Собянин.
В конкурсе на создание архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Большого Московского государственного цирка победил проект, который позволил создать объект циркового искусства с общественными зонами, пространством для выставок и отдыха, напомнил мэр.
Между тем в усадьбе Кузьминки, самой большой по числу культурного наследия в столице, за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры.
В рамках восстановления специалисты приведут в порядок центральные и главные строения усадьбы. В настоящее время реставраторы работают с 19 объектами, в том числе с восточным и западным флигелем Главного дома.
Реставрация стартовала в Центральном Доме кино в Москве