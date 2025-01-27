В Обручевском районе Москвы построят два новых общежития для РУДН

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Обручевском районе Москвы построят два новых общежития для Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, общая площадь участка составляет 15,7 гектара, он находится между Институтом иностранных языков и Медицинским институтом по адресу улица Миклухо-Маклая, земельный участок 3.

"Площадь каждого здания превысит 16 тысяч квадратных метров. Корпуса общежитий "Д" и "Е" будут 18-этажными с одним подземным этажом", – передает портал градостроительного комплекса Москвы слова Княжевской.

Председатель Москомархитектуры добавил, что во время работы над новыми объектами специалисты учтут все современные стандарты для комфортного проживания студентов. Первые этажи зданий будут обустроены специальными комнатами для маломобильных учащихся. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория, что создаст удобную атмосферу для всех жильцов.

Ранее сообщалось, что на территории строящегося кампуса НИУ МГСУ на северо-востоке Москвы возведут ледовую арену. Общая площадь спортобъекта составит пять тысяч квадратных метров. Ледовую арену построят в рамках реконструкции существующего Дворца спорта.

На территории проекта также запланировано строительство научно-образовательного кластера площадью 145 тысяч "квадратов", общежития на 960 мест и учебного корпуса института физической культуры и спорта площадью 24 тысячи "квадратов".

