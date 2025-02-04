Колледжи Москвы пригласили школьников на Дни открытых дверей в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дни открытых дверей пройдут в московских колледжах в феврале. Об этом сообщил департамент образования и науки города, передает Агентство "Москва".

Благодаря дням открытых дверей школьники смогут попробовать себя более чем в 170 востребованных профессиях – от автомеханика до графического дизайнера. В рамках мероприятия столичные колледжи подготовили практические занятия в мастерских и лабораториях, квизы и экскурсии.

Кроме того, планируется провести встречи со студентами, педагогами и представителями крупнейших компаний, благодаря которым школьники узнают, как организовано обучение в московских колледжах. Они также смогут оценить учебные программы.

В департаменте заявили, что на 2025 год запланировано более тысячи таких мероприятий, их смогут посетить около 65 тысяч человек.

Между тем ознакомиться с востребованными профессиями столичные выпускники 9-х классов могут в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего". В центре проводятся встречи с экспертами в области рынка труда, директорами колледжей, индивидуальные консультации с карьерными консультантами, а также практические мастер-классы в современных лабораториях, расположенных на базе средних учебных заведений.

