Антон Шкаплеров отметил удобство центра "Профессии будущего"

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Девятиклассники Москвы могут познакомиться с востребованными профессиями, используя возможности центра инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", где представлены программы комплексной профориентации, считает летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров.

"В столице используются современные методы профориентации, когда школьники могут пройти увлекательный квиз в интерьерах современного бизнес-пространства или выполнить задания эффективного тестирования по профориентации, включая VR-погружение в профессии. Там же можно получить необходимые консультации и помощь в выборе колледжа. В результате школьники получают возможность выбрать карьерный путь, взвесив свои возможности, и на основании своих данных", – отметил он.

В программах центра, которые рассчитаны на девятиклассников, есть встречи с экспертами рынка труда, директорами колледжей, индивидуальные беседы с карьерными консультантами и практические мастер-классы в современных лабораториях на базе средних учебных заведений.

"Ребята могут лично познакомиться с реальными процессами на производствах, узнать полезные лайфхаки по выбору профессии, услышать мнения тех, кто уже учится в колледжах, и получить советы педагогов и наставников", – подытожил Шкаплеров.

Центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" открылся в декабре 2023 года. На сайте представлены не только программы для профориентации девятиклассников, но и возможность поиска работы напрямую или через обучение, чтобы взрослые могли воспользовались инновационными HR-сервисами для поиска подходящего места.

На сегодняшний момент партнерами Центра "Профессии будущего" являются более 3 000 работодателей. 3 сентября Центр подписал соглашения о сотрудничестве с двумя новыми партнерами – АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы" и ресторанной группой компаний HURMA.

О необходимости приглашать старшеклассников на практику на реальные производства ранее говорил инженер-изобретатель, руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин. Он рассказал родителям школьников о детских технопарках юга столицы и экскурсиях, которые помогают юным москвичам выбрать инженерную специальность.

