В РФ призвали разрешить выпускникам колледжей учиться по короткой программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лучшим выпускникам колледжей следует дать возможность проходить обучение по сокращенной программе, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Надо дать возможность лучшим выпускникам программы СПО через ЕГЭ либо после получения практического опыта, что более предпочтительно, поступать на сокращенные программы высшего образования, но только в очной форме", – цитирует его ТАСС.

Другим важным решением должен стать переход к регулированию платного приема в вузы, отметил Фальков. Он обратил внимание, что приблизительно треть из более 4 миллионов студентов получает образование в области экономики и юриспруденции.

Глава ведомства также напомнил, что в течение последних пяти лет российские власти работали над сокращением бюджетных мест на эти направления. В данный момент 86% студентов продолжают учиться на платной основе.

"Это явно не соответствует запросу экономики на кадры. Платное обучение также надо нацелить на потребности и задачи государства. И соответствующие предложения мы уже внесли, они отрабатываются", – отметил министр.

Между тем в феврале в московских колледжах пройдут дни открытых дверей. В рамках этих мероприятий школьники смогут попробовать себя более чем в 170 востребованных профессиях – от автомеханика до графического дизайнера. Столичные колледжи подготовили практические занятия в мастерских и лабораториях, квизы и экскурсии.