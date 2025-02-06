Путин заявил, что основной спрос к 2029 году будет на выпускников колледжей

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В России к 2029 году основной спрос придется на специалистов со средним профессиональным образованием. Об этом во время Совета по науке и образованию заявил Владимир Путин.

По словам президента, согласно пятилетнему кадровому прогнозу, общая потребность экономики и социальной сферы в кадрах составит более 74 миллионов человек, что на 1 миллион больше показателя 2024 года. Основной спрос, как и сегодня, придется на специалистов со средним профессиональным образованием, отметил Путин.

Глава государства также призвал не допустить дефицита школьных учителей в связи с изменением демографической ситуации в стране. По прогнозам, после 2025 года ожидается падение численности учащихся начальных классов. При этом в 8–11-х классах к 2032 году ожидается рост учеников с 4,8 до 5,5 миллиона человек.

"Для чего я это говорю? Для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей. Ни в коем случае не должно возникнуть дефицита ставок в соответствующих категориях преподавателей. Я сейчас обращаюсь и к руководителям ведомств соответствующих, и к руководителям регионов", – подчеркнул президент.

Ранее Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для студентов, которые работают по специальности параллельно с учебой. Также он предложил ввести поэтапное профессиональное образование. Это позволит студенту при завершении определенного цикла пройти аттестацию с присвоением ему квалификации.

По словам российского лидера, острый и чувствительный для предприятий дефицит кадров требует принятия нестандартных решений.