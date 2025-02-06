Путин вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2024 год

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин вручил президентские премии в области науки и инноваций молодым ученым за прошлый год. Мероприятие состоялось в Кремле.

Награды получили Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из ФТИ имени А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и развития в области СВЧ-радиоэлектроники.

Кроме того, глава государства вручил премию Елене Корочкиной из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства.

Лауреатом стала Наталья Черкащина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.

На вручении российский лидер поздравил молодых ученых с предстоящим Днем российской науки. Он также передал слова благодарности школьным учителям, преподавателям, профессорам, научным руководителям, коллегам по лабораториям и исследовательским центрам собравшихся ученых. В заключительной части церемонии Путин пригласил молодых исследователей побеседовать за чашкой чая.

Ранее премии правительства Москвы вручил ученым Сергей Собянин. Церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

По словам мэра, всего на конкурс были поданы около 1,3 тысячи заявок, поэтому выбрать из них было нелегким делом. Исследователи, уточнил градоначальник, трудятся не только для себя, но и всей России, ее суверенитета, безопасности и будущего.