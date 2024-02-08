"Интервью": Никита Марченков – о растущем внимании к научным достижениям

8 февраля отмечается День российской науки. С чем связано растущее внимание к ученым и научным достижениям? И как новые открытия молодых исследователей меняют представления об окружающем мире и качестве жизни?

На эти и другие вопросы о науке в программе "Интервью" ответил руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт", председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.