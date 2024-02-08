Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 20:00

Наука

"Интервью": Никита Марченков – о растущем внимании к научным достижениям

"Интервью": Никита Марченков – о растущем внимании к научным достижениям

Москвичам рассказали о станциях метро, посвященных науке

Молодым ученым вручили премии правительства Москвы

Мэр Москвы рассказал о перспективных научных площадках столицы

"Мослекторий": Вячеслав Авдеев – о космических излучениях

"Мослекторий": Ирина Мейнцер – о подводных мирах

Космонавт и Герой РФ Сергей Авдеев рассказал о своей профессии

Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

"Мослекторий": Федор Мартыновченко – о пауках

"Мослекторий": Роман Белоусов – об исследовании Венеры

8 февраля отмечается День российской науки. С чем связано растущее внимание к ученым и научным достижениям? И как новые открытия молодых исследователей меняют представления об окружающем мире и качестве жизни?

На эти и другие вопросы о науке в программе "Интервью" ответил руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт", председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

Читайте также
Программа: Интервью
наукавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика