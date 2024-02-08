Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки. В своем телеграм-канале он отметил, что праздник объединяет творческих и целеустремленных людей.

"Москва – крупнейший центр российской науки. Помимо уже зарекомендовавших себя исследовательских институтов, сегодня при поддержке города появляются новые перспективные площадки", – написал мэр.

Для развития научной сферы в столице работают технопарки с тысячами высокотехнологичных компаний. Более того, в городе создают Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы", научно-исследовательский кластер МГТУ имени Баумана и Национальный космический центр.

Собянин поблагодарил деятелей науки за талант, энтузиазм и большой вклад в инновационное развитие столицы. Он пожелал ученым здоровья, благополучия и новых успехов.

По случаю Дня науки Главархив Москвы открыл новую онлайн-выставку "Ученые России: страницы жизни. К 300-летию Российской академии наук". В экспозиции есть документы по истории Академии, а также работы ученых с конца XIX до середины ХХ веков.



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