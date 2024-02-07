Москва 24: российские ученые расскажут о передовых исследованиях в разных областях науки

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8 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция ведущих российских ученых, посвященная отечественным исследованиям в области нейротехнологий, каталитической химии, искусственного интеллекта, генетического редактирования и квантовых технологий.

В пресс-конференции примут участие:



академик РАН, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии имени Зелинского РАН, председатель экспертного совета РНФ по президентской программе Валентин Анаников;

доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Каплан;

профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораторией искусственных квантовых систем Московского физико-технического института Олег Астафьев;

доктор технических наук, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО Александр Бухановский;

заведующая группой генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова, заведующая сектором генной онкотерапии в Институте молекулярной генетики НИЦ "Курчатовский институт" Ирина Алексеенко;

кандидат физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ "МИСИС" Федор Сенатов.



Смотрите прямую трансляцию 8 февраля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.