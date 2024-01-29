Путин подтвердил планы отправки в космос белорусской космонавтки

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Женщина-космонавт из Белоруссии готовится к полету на Международную космическую станцию, заявил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Его слова передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что мероприятие запланировано на весну текущего года. Уже ведется подготовка белорусского космонавта.

Пилотируемый корабль "Союз МС-25", на котором на МКС отправится представительница Белоруссии, запустят 21 марта. Корабль доставит на орбиту международный экипаж: космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого, участницу космического полета из Белоруссии Марину Василевскую и астронавта NASA Трейси Дайсона.

Василевская и Новицкий проведут короткий полет, после чего вернутся на Землю на "Союзе МС-24". В свою очередь, миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024-го. После этого Дайсон вернется вместе с космонавтами РФ Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе