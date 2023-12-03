"Прогресс МС-25" с новогодними подарками пристыковался к МКС

Фото: vk.com/roscosmos

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-25", который был направлен в космос с Байконура, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Соответствующую трансляцию ведет Роскосмос.

За этим событием с Земли наблюдали специалисты Центра управления полетами, а с борта МКС – космонавты Роскосмоса: Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Так, российскому сегменту МКС доставили 2 528 килограмма груза: 515 килограмм топлива, 420 литров воды, 40 килограмм сжатого азота в баллонах и примерно 1 553 килограмм оборудования и материалов, в число которых вошли медицинские средства и одежда.

Кроме того, на МКС привезли еще трофей турнира "Игры будущего", который доставят обратно на Землю в следующем году. Также космонавтам передали мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты и другие продукты. При этом на станции вручат еще и подарки к Новому году, которые членам экипажа подготовили их родственники.

Ранее грузовой корабль "Прогресс МС-23" завершил космический полет. Он проработал на Международной космической станции (МКС) более шести месяцев, 29 ноября его свели с орбиты, он вошел в атмосферу и разрушился. Место корабля теперь займет "Прогресс МС-25", который запустили с Байконура 1 декабря.



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