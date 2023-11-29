Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" завершил космический полет. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Уточняется, что "Прогресс МС-23" проработал на Международной космической станции (МКС) более шести месяцев, 29 ноября его свели с орбиты, он вошел в атмосферу и разрушился.

В госкорпорации добавили, что несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Место корабля займет "Прогресс МС-25", его старт с Байконура запланирован на 1 декабря.

Ранее "Прогресс МС-23" отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС. Включение двигателей на торможение должно было произойти в 14:02 по московскому времени.

До этого сообщалось, что в "Роскосмосе" запланировали, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля 2024 года.

Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС