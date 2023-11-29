"Прогресс МС-23" покинул МКС

Фото: скриншот видео youtube.com/Роскосмос ТВ

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы освободить место для следующего грузового корабля. Об этом свидетельствует трансляция на YouTube-канале госкорпорации "Роскосмос".

Включение двигателей на торможение должно произойти в 14:02 по московскому времени. После этого "Прогресс МС-23" сойдет с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы. При этом большая часть корабля сгорит в атмосфере, несгораемые элементы упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

В опубликованном отчете о работах на МКС с 24 по 26 ноября сообщалось, что уже выполнена подготовка к расстыковке "Прогресса МС-23" от малого исследовательского модуля "Поиск".

На борту космической станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции. В состав космонавтов "Роскосмоса" входят Олег Кононенко, Николай Чуба и Константин Борисов. Помимо этого, там проводят работы астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, космонавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Также стало известно о планах "Роскосмоса", согласно которым первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля 2024 года.

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