В "Роскосмосе" надеются совершить первый пуск "Ангары" с Восточного в I квартале 2024 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В "Роскосмосе" планируют, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что первый старт произойдет в I квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный", – заявил Ельчанинов на Конгрессе молодых ученых.

Ранее "Роскосмос" успешно испытал ракетный двигатель РД-191, который предназначен для ракет "Ангара". Эта программа направлена на решение стратегической задачи по поставкам в долгосрочной перспективе жидкостных ракетных двигателей.

По данным госкорпорации, работы ведутся по изготовлению и поставке двигателей РД-191 для комплектации серийных носителей тяжелого класса "Ангара-А5" и легкого "Ангара-1.2", а также разрабатываются модернизированные двигатели РД-191М для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5М".

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