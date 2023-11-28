РФ призвала страны присоединиться к обязательствам о неразмещении оружия в космосе

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Россия призвала всех членов международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космосе, заявил в беседе с журналистами замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, уже более 30 государств официально поддержали эту инициативу. Своим предложением он ответил на вопрос, планирует ли Москва заключить подобный договор с КНДР после запуска Пхеньяном первого разведывательного спутника.

"Спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях – это не оружие. Это не элемент вепонизации (от английского слова weapon – оружие. – Прим. ред.) космоса. Это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия", – уточнил Рябков.



В инициативе РФ, считает он, речь идет про вооружения ударного типа. В частности, об этом говорится в проекте российско-китайского договора о предотвращении космической гонки вооружений, который Россия продолжает продвигать, несмотря на сопротивление США и их союзников, сказал он.

О запуске ракеты с первым разведывательным спутником заявили в КНДР еще 21 ноября. Во вторник, 28 ноября, стало известно, что аппарат уже сделал снимки Белого дома и Пентагона. По информации журналистов, с данными снимками уже ознакомился лидер северокорейского государства Ким Чен Ын.

Ранее первый комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе. За документ выступили 124 делегации, против – 48, воздержались 9 стран. Кроме того, комитет без голосования одобрил российский проект резолюции "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности".

До этого, в конце 2022 года, замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов призвал Запад прекратить позиционировать космос как новую арену для соперничества и конфликтов государств. Такое заявление представитель РФ сделал, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН.

КНДР не смогла запустить в космос свой первый разведывательный спутник