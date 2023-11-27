Космический грузовик "Прогресс МС-23" отстыкуется от МКС 29 ноября

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для дальнейшего затопления в Тихом океане 29 ноября. Об этом заявили в госкорпорации "Роскосмос".

В опубликованном отчете о работах на МКС с 24 по 26 ноября сообщается, что уже выполнена подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-23" от малого исследовательского модуля "Поиск". Кроме того, на 29 ноября запланирована укладка удаляемого оборудования в корабле, монтаж стыковочного механизма, продувка и вакуумирование заправочных устройств горючего и окислителя.

На борту космической станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции. В состав космонавтов "Роскосмоса" входят Олег Кононенко, Николай Чуба и Константин Борисов. Помимо этого, там проводят работы астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, космонавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Следующий транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25" отправится к МКС 1 декабря с космодрома Байконур.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести 27 новых экспериментов на Международной космической станции до 2026 года. Среди экспериментов 2024 года планируется провести также "Лактоферрин" – выявление влияния космического полета на характеристики биоаналога белка лактоферрина (одного из компонентов иммунной системы человека).

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